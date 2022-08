Lookman zum Medizincheck in Italien

Atalanta Bergamo kann voraussichtlich schon bald einen neuen Spieler in den eigenen Reihen begrüßen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich Ademola Lookman von RB Leipzig bereits in Italien, um den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel zum Serie A-Klub zu absolvieren.

Dem Vernehmen nach haben sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt. Der 24-jährige Nationalspieler von Nigeria spielt in den Plänen der Sachsen keine Rolle mehr. In den vergangenen Spielzeiten lief Lookman bereits per Leihe für den FC Everton, den FC Fulham und Leicester City auf.