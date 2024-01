Mainz: Drei Anfragen für Caci

Anthony Caci hat mit seinen guten Leistungen für Mainz 05 Interesse in seiner französischen Heimat geweckt. Laut ‚RMC‘ haben sich drei Klubs aus der Ligue 1 nach dem 26-Jährigen erkundigt. In Mainz gehört der Linksverteidiger noch zu den stärker aufspielenden Akteuren im Abstiegskampf. Immerhin zwei Treffer konnte der Rechtsfuß in 14 Ligaspielen verbuchen.

Dem Bericht zufolge kommt für die 05er ein vorzeitiger Abschied von Caci aber nicht in Frage. Zu wichtig ist der Franzose im Kampf um den Klassenerhalt. An die Mainzer ist Caci noch bis 2026 vertraglich gebunden. Der Bundesligist steht dementsprechend nicht unter Verkaufsdruck. Der Tabellen-16. holte Caci im Sommer 2022 ablösefrei an Bord.