Werder: Entwarnung bei Friedl

Marco Friedl (23) wird dem SV Werder Bremen nicht allzu lange fehlen. Wie die Norddeutschen offiziell bestätigen, zog sich der österreichische Innenverteidiger am gestrigen Abend gegen Hansa Rostock (2:1) eine „schwere Muskelprellung im linken Oberschenkel“ zu.

Friedl werde „in den kommenden Tagen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen“. Der Abwehrspieler ist in der laufenden Saison gesetzt und kommt auf 18 Pflichtspiele, in denen er an fünf Treffern direkt beteiligt war.