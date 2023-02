BVB: Haller trifft erstmals in der Bundesliga

Den heutigen Samstag wird Sébastien Haller wohl nicht so schnell vergessen. Beim 5:1-Sieg von Borussia Dortmund über den SC Freiburg erzielte der 28-jährige Stürmer sein erstes Pflichtspieltor für den BVB. Per Kopf traf Haller, der in der Startelf auflief, nach einer Flanke von Raphaël Guerreiro zum zwischenzeitlichen 3:1.

In der 61. Minute wurde der Ivorer dann unter dem Applaus der Zuschauer für Youssoufa Moukoko ausgewechselt. Haller war monatelang aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung ausgefallen.

