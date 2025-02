30 Millionen: United holt ersten Amorim-Neuzugang

Bei Manchester United läuft auch nach der Übernahme von Coach Rúben Amorim nicht viel zusammen. Zwar konnte das Team unter dem portugiesischen Trainertalent bereits einen Derbysieg gegen ManCity (2:1) feiern und auch an der Anfield Road gegen den FC Liverpool (2:2) bestehen, doch tabellarisch hat sich seit dem Trainerwechsel nicht viel getan. Die wankelmütigen Red Devils bleiben im unteren Mittelfeld gefangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Umso gespannter waren die Erwartungen vor dem Wintertransferfenster. Doch kurz vor Ende der Wechselfrist war auf der Zugangsseite noch nichts passiert. Der erste Neuzugang für den Coach ist nun Außenbahnspieler Patrick Dorgu. Wie United offiziell verkündet, wechselt der 20-Jährige mit sofortiger Wirkung von der US Lecce nach Manchester. Der vierfache dänische Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2030 mit Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen nach Italien.

Jason Wilcox, Technischer Direktor bei United, sagt: „Patrick ist ein wirklich spannendes Talent, seine starken defensiven und offensiven Eigenschaften, seine Anpassungsfähigkeit und sein Tempo werden ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Rúben Amorim machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vielseitig einsetzbar

Der vielseitige Dorgu kam in dieser Saison beim Serie A-Klub sowohl als Linksverteidiger als auch als offensiver Rechtsaußen zum Einsatz. Dabei gelangen dem flankenstarken Dänen drei Tore und eine Vorlage in 21 Einsätzen. In Manchester ist Dorgu für die linke Defensivseite eingeplant. Dort klafft nach dem Ausfall von Luke Shaw (29) weiterhin eine Lücke, Konkurrent Tyrell Malacia (25) könnte zudem noch wechseln.

Dorgu war 2023 für 200.000 Euro vom FC Nordsjaelland nach Lecce gewechselt. Beim Abstiegskandidaten war der gebürtige Kopenhagener absolut gesetzte Stammkraft und spielte sich in dieser Saison in die Notizbücher einiger Topklubs. Nun folgt in Manchester der nächste Karriereschritt in einem schwierigen Umfeld.