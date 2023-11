Leipzigs Senkrechtstarter Lukeba: Erster Topklub schaut hin

So schnell hatte Innenverteidiger Castello Lukeba wohl nicht mit regelmäßigen Einsatzzeiten bei RB Leipzig gerechnet. Weil Kapitän Willi Orbán ab dem dritten Spieltag wegen eines Außenbandrisses im Knie ausfiel und Neueinkauf El Chadaille Bitshiabu (18) wegen eines Innenbandrisses ebenfalls nicht zur Verfügung stand, verpasste Lukeba seit dem 16. September weder eine Pflichtspielminute in der Bundesliga noch in der Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß, der im Sommer für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Leipzig wechselte, hat die notgedrungene Feuerprobe mit Bravour gemeistert. Lukeba überzeugt neben Landsmann Mohamed Simakan (23) sowohl mit seinem Passspiel als auch mit seiner Defensivarbeit. Die Belohnung folgte im Oktober mit der erstmaligen Nominierung für Frankreichs Nationalmannschaft.

Lese-Tipp

Forsberg: Daran scheiterte die Leipzig-Verlängerung

Ein Klub, der Lukebas Entwicklung ganz genau im Blick behält, ist einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge Manchester United. Demnach waren Scouts der Red Devils zuletzt „immer wieder“ im Leipziger Stadion anwesend, um den Abwehrspieler zu beobachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweiter United-Anlauf?

Schon im Sommer hatte Manchester Interesse an der Verpflichtung, ging im Wettbieten mit Leipzig aber leer aus. Ob der englische Rekordmeister aber im kommenden Jahr größeren Erfolg hat, darf bezweifelt werden. Lukeba unterschrieb bei den Sachsen ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. Es wäre wie bei dessen Vorgänger Josko Gvardiol eine Mondsumme fällig, um einen Transfer zu realisieren.