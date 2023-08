Neuer Keeper: Bayern fragt wegen U21-Held an

Der FC Bayern will wohl mit Sven Ulreich zwischen den Pfosten in die Saison gehen. Gesucht wird neuerdings ein Stellvertreter für die ewige Nummer zwei – ein Kandidat wurde offenbar in Israel ausfindig gemacht.

Wie Luca Bendoni aus dem Team von Transfermarkt-Kenner Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Münchner Erkundigungen über Daniel Peretz eingeholt. Den 23-jährigen Schlussmann von Maccabi Tel Aviv sehe man als interessantes Talent.

Peretz ist seit 2021 die Nummer eins bei Maccabi und sammelte schon einige Einsätze in Qualifikationsspielen zur UEFA Conference League. Der israelische Nationalspieler (ein Länderspiel) besitzt auch einen deutschen Pass. Auch beim VfL Wolfsburg wurde er zuletzt schon gehandelt.

Überzeugende EM

Besonders positiv dürfte Peretz den Bayern bei der U21-EM im Sommer aufgefallen sein. Dort hielt der Keeper unter anderem im ersten Spiel gegen Deutschland (1:1) hervorragend und führte sein Team später bis ins Halbfinale. Bei der dortigen 0:3-Niederlage gegen England fehlte Peretz dann gelbgesperrt.