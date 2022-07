West Ham verhandelt über Zielinski-Transfer

West Ham United will sich nach dem Transfer von Gianluca Scamacca (23) offenbar ein weiteres Mal in der italienischen Serie A bedienen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befinden sich die Hammers und die SSC Neapel in Gesprächen über einen Wechsel von Piotr Zielinski (28). Ein offizielles Angebot seitens der Londoner gab es allerdings noch nicht. Die Vorstellungen der beiden Klubs bezüglich der möglichen Ablösesumme für den polnischen Nationalspieler liegen noch zu weit auseinander, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge haben die Azzurri ihrem Mittelfeldspieler ein Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro verpasst. Ob die Hammers ein weiteres Mal in diesem Sommer derart tief in die Tasche greifen werden, bleibt abzuwarten. Mit den Verpflichtungen von Alphonse Aréola (29), Flynn Downes (23), Nayef Aguerd (26) und eben Scamacca belaufen sich die Ausgaben des Premier-League-Klubs bislang auf rund 91 Millionen Euro.