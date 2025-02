Kurz vor Schluss: BVB verhandelt Transfer-Hattrick

„Vielleicht wird uns noch das ein oder andere einfallen. Daran arbeiten wir“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem heutigen 2:1-Sieg beim 1. FC Heidenheim gegenüber ‚Sky‘. Auch mit dem neuen Trainer Niko Kovac wurden schon einige Profile besprochen. Drei Ideen konkretisieren sich zur Stunde.

Carney Chukwuemeka (21)

Mittelfeld - Chelsea

Schon den ganzen Winter über geistert der Name Carney Chukwuemeka über die Flure des BVB. Nun macht Dortmund offenbar ernst: Wie der ‚Guardian‘ berichtet, verhandelt der Bundesligist gerade mit dem FC Chelsea über eine Leihe. Eine Kaufoption könnte integriert werden, ‚Sky‘ spricht in diesem Kontext von 30 Millionen Euro. Auch andere englische Klubs sind am physisch starken Mittelfeldspieler dran. Vor zweieinhalb Jahren kaufte Chelsea Chukwuemeka für 18 Millionen Euro von Aston Villa. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Österreicher nur sporadisch zum Einsatz.

Daniel Svensson (22)

Linksverteidiger - Nordsjaelland

Der schwedische Nationalspieler (ein Länderspiel) soll die Optionen hinten links erweitern. Laut ‚Sky‘ ist sich Svensson schon mit dem BVB einig. Der siebenfache Deutsche Meister plant eine Leihe mit Kaufoption. Die Verhandlungen mit Nordsjaelland laufen.

Update (19:44 Uhr): Laut dem dänischen ‚Tipsbladet‘ gibt es eine Einigung zwischen den Klubs über eine Leihe mit Kaufoption in zweistelliger Millionenhöhe. Gut denkbar, dass die Option unter gewissen Bedingungen zur Kaufpflicht wird. Svensson hat sich bereits auf dem Weg zu Medizincheck gemacht.

Rayan Cherki (21)

Offens. Mittelfeld - Olymp. Lyon

Dortmund hat den Zehner schon seit Jahren auf dem Zettel und könnte nun zuschlagen. Kovac soll eine Verpflichtung abgesegnet haben, nun laufen laut Fabrizio Romano die Gespräche. Cherki selbst soll den Schwarz-Gelben bereits eine grundsätzliche Zusage gegeben haben. In den Vertragsverhandlungen mit der Borussia sind aber noch einige Details zu klären, so Romano. Lyon fordert 22 Millionen Euro Ablöse – nach dem Verkauf von Donyell Malen durchaus darstellbar.