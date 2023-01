Einigung steht bevor: Augsburg-Werben um Cordea

Der FC Augsburg könnte zeitnah Verstärkung aus Rumänien präsentieren. Wie das Nachrichtenportal ‚Fanatik‘ berichtet, steht Außenstürmer Andrei Cordea von FCSB Bukarest ganz oben auf der Liste des Bundesligisten. Die Fuggerstädter haben dem Bericht zufolge bereits ein Angebot über drei Millionen Euro eingereicht.

In der rumänischen Hauptstadt sei man mit der Höhe der Offerte noch nicht vollends zufrieden, aber dennoch nicht abgeneigt, Cordea zu Geld zu machen. Klubpräsident Gigi Becali will ‚Fanatik‘ zufolge mindestens fünf Millionen Euro für die Dienste seines Leistungsträgers sehen. Gut möglich, dass Augsburg den Preis aber noch drücken will. Interesse soll es auch aus der amerikanischen MLS geben. In der laufenden Saison kommt der 23-Jährige bereits auf dreizehn Torbeteiligungen, auch in der Conference League gelang ihm ein Treffer.

