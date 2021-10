Barça: Piqué und Agüero angeschlagen

Der FC Barcelona hat zwei Angeschlagene zu beklagen. Wie die Katalanen offiziell vermelden, hat sich Gerard Piqué (34) im gestrigen Spiel gegen Deportivo Alavés (1:1) eine Wadenzerrung zugezogen – die Ausfallzeit ist derzeit noch unklar.

Zudem wurde Sergio Agüero (33) aufgrund von Atemproblemen vor der Halbzeit ausgewechselt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Aus Sicht der Katalanen bleibt zu hoffen, dass beide Routiniers nicht länger ausfallen.

