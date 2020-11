Premier League: Son Spieler des Monats

Heung-min Son ist zum Premier League-Spieler des Monats Oktober gewählt worden. Der Ex-Bundesligaspieler (HSV, Leverkusen) verbuchte in diesem Zeitraum fünf Tore und zwei Assists für Tottenham Hotspur. Insgesamt bringt es Son in der laufenden Saison schon auf 15 Torbeteiligungen.

Mit den Spurs steht der 28-jährige Südkoreaner aktuell auf Platz zwei der Premier League. Die Londoner wollen den 2023 auslaufenden Vertrag mit Son vorzeitig verlängern. Dem Offensivstar winkt ein ähnliches Gehalt wie Topverdiener Harry Kane (27), der 11,5 Millionen Euro pro Jahr kassiert.

Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2