Krätzig begründet Austria-Leihe

Frans Krätzig erhofft sich von seinem Gastspiel bei Austria Wien vor allem Spielminuten. „Ich kann fußballerisch brutal viel mitnehmen. Diese Spielzeit, dieser Spielrhythmus, immer wieder und immer wieder reinzukommen – das ist das, wofür ich hier bin“, so die Leihgabe des FC Bayern gegenüber ‚Viola TV‘, dem vereinseigenen Videokanal der Wiener.

Am vergangenen Samstag stand Krätzig zum ersten Mal für die Austria auf dem Feld, durfte 77 Minuten auf der linken Außenbahn mitmischen und steuerte prompt einen Assist zum 3:1 gegen den TSV Hartberg bei. Auch menschlich könne er sich in Österreich „brutal viel weiterentwickeln“, um im Sommer als „gestandene Persönlichkeit“ an die Säbener Straße zurückzukehren.