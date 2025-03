Bayern-Dilemma: Neue Details zur Tel-Leihe

Weil er mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern nicht mehr zufrieden war, kehrte Mathys Tel (19) der Bundesliga im Winter zumindest vorübergehend den Rücken. Das Gastspiel auf der Insel entpuppt sich bislang aber auch eher als Missverständnis – der Youngster steht zwar häufiger auf dem Feld (sieben Einsätze), bleibt in puncto Torausbeute aber weit unter seinen Möglichkeiten (ein Treffer).

Deshalb ist bislang nicht davon auszugehen, dass Tottenham Hotspur die Kaufoption für den französischen Youngster ziehen wird, der sich vor kurzem immerhin im Einsatz für die U21 gut präsentierte. Das ändert nichts daran, dass die Münchner noch nicht absehen können, wie es im Sommer für Tel weitergeht – etwaige Kaderplanungen sind so nur bedingt möglich.

Hinzu kommt, dass eine mögliche Festverpflichtung für den deutschen Rekordmeister nicht so rentabel ist, wie bislang angenommen wurde. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ enthüllt wird, müssten die Spurs die kolportierten 60 Millionen nicht vollständig lockermachen. Stattdessen soll die Leihgebühr, die sich auf maximal zehn Millionen belaufen soll, von der Kaufoption abgezogen werden – entsprechend würde dem FCB eine ordentliche Summe durch die Lappen gehen.

Keinen leichten Stand in London

De facto haben sich alle Parteien bislang mehr von dem Deal erhofft. Noch bleiben dem so hoch veranlagten Offensivspieler einige Wochen, um seine Leistungen aufs Feld zu bringen. Doch insbesondere in der Premier League ist der Druck immens hoch.

Das musste Tel erst kürzlich am eigenen Leib erfahren, als er von Spurs-Anhängern dazu aufgefordert wurde, einen Instagram-Post zu löschen, in dem er unter anderem mit einem Trikot von Willian (36/FC Fulham) posierte. Zum Kontext: Der Brasilianer ging einst für die Stadtrivalen FC Chelsea und FC Arsenal an den Start.