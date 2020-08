FC Bayern: Singh-Abgang fix?

Sarpreet Singh wird wohl in Kürze beim 1. FC Nürnberg anheuern. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die einjährige Leihe des 21-jährigen Mittelfeldspielers in trockenen Tüchern. Beim FC Bayern steht der Neuseeländer noch bis 2022 unter Vertrag.

Ebenfalls im Nürnberg-Fokus: Kilian Ludewig von RB Salzburg. Laut ‚Bild‘ will der 20-jährige Rechtsverteidiger die Österreicher verlassen, sein Kontrakt ist noch bis 2022 datiert. Erste Gespräche soll der FCN bereits geführt haben. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war der deutsche U20-Nationalspieler an den englischen Zweitligisten FC Barnsley verliehen.