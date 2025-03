Ausstiegsklausel: Droht Werder der Werner-Abgang?

Ole Werner könnte Werder Bremen im Sommer verlassen. Laut der ‚Sport Bild‘ besitzt der 36-jährige Cheftrainer im kommenden Transferfenster eine Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich. Auch wenn die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit Werner aktuell auf Eis liegen, möchten die Bremer Verantwortlichen ihren Cheftrainer nicht ziehen lassen.

„Ole Werner ist ein Trainer, in dem noch sehr viel Potenzial steckt. Dazu hat er Werder in den letzten fast dreieinhalb Jahren stetig weiterentwickelt“, versichert Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz dem Boulevardblatt. Dem Vernehmen nach steht der 36-Jährige auch bei mehreren Bundesligisten als Schattentrainer auf der Liste. Zur kommenden Saison geht Werner, der Werder 2022 zur direkten Rückkehr in die Bundesliga verhalf, in sein letztes Vertragsjahr bei den Grün-Weißen.