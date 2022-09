Bayern ringen Barça nieder: Glatte Eins für Musiala

Einen eher nervösen Start des FC Barcelona konnte der FC Bayern nicht in Zählbares ummünzen. Auf der anderen Seite hatten die Gäste die erste Großchance, Neuer war aber gegen Pedri per Fußabwehr zur Stelle (9.).

In der 18. Minute war es dann Heimkehrer Lewandowski, der das 1:0 auf dem Fuß hatte, die Hundertprozentige aber über den Kasten setzte. Drei Minuten später war Neuer gegen seinen Ex-Mitspieler auf dem Posten. Die dritte Lewandowski-Chance vereitelte kurz vor dem Pausentee der eingewechselt Mazraoui (43.).

Die Bayern-Fans mussten bis zur 30. Minute auf den ersten Hochkaräter warten. Angetrieben von einem herausragenden Musiala kam Sabitzer zentral vor dem Tor an den Ball, der Schuss des Österreichers ging aber knapp am Tor vorbei. Glück hatten die Bayern kurz vor der Halbzeit, als Schiedsrichter Makkelie nach einem Foul von Davies an Dembélé den fälligen Elfmeter-Pfiff stecken ließ.

Barça mit Chancen, Bayern mit Toren

Die zweite Hälfte begann genau so mitreisend, wie die erste geendet hatte. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff setzte Raphinha einen Schuss nur Zentimeter neben das Tor, auf der anderen Seite war es ter Stegen, der gegen Goretzka zur Stelle war. Die anschließende Ecke münzte Hernández in die 1:0-Führung um. Wenige Minuten später erhöhte Sané zum 2:0.

Pedri hatte in der 63. den Ausgleich auf dem Fuß, konnte den Ball aber nicht hinter Neuer unterbringen. Der Bayern-Doppelpack binnen weniger Minuten verfehlte aber seine Chance nicht. Die Blaugrana hatten zwar häufiger den Ball, der Glaube, das Spiel noch zu drehen, war den Katalanen aber nicht mehr anzumerken.

Torfolge

1:0 Hernández (50.): Einen starken Goretzka-Schuss kann ter Stegen noch zur Ecke klären. Kimmich bringt den Standard in den Sechzehner, wo Hernández aus drei Minuten völlig unbedrängt einnicken kann.

2:0 Sané (54.): Upamecano öffnet das Spiel mit einem Pass auf Sané. Der Ball kommt über Musiala erneut zum deutschen Nationalspieler, der den Ball fast schon aufreizend langsam an ter Stegen vorbei in die Maschen schiebt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

21‘ Mazraoui (1,5) für Pavard

46‘ Goretzka (2) für Sabitzer

70‘ Gnabry für Mané

80‘ Gravenberch für Musiala

80‘ Tel für Sané