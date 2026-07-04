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Glasner hat unterschrieben

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Oliver Glasner hat mit Crystal Palace den FA Cup geholt @Maxppp

Trainer Oliver Glasner wird sich Nottingham Forest anschließen. Laut Fabrizio Romano hat der Österreicher inzwischen bei den Tricky Trees einen bis 2029 gültigen Vertrag unterschrieben. Lediglich die offizielle Mitteilung steht noch aus.

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Erst gestern hatte der Premier League-Klub Trainer Vítor Pereira vor die Tür gesetzt und damit den Weg für Glasner frei gemacht. Für Glasner ist es nach Crystal Palace die zweite Station in England. Auch größere Klubs wie der AC Mailand waren lange am 51-Jährigen interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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