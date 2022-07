United steigt in Sesko-Rennen ein

Manchester United befasst sich bei der Suche nach einem Stürmer auch mit Benjamin Sesko von RB Salzburg. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. Der 19-jährige Angreifer hat nach den ersten zwei Pflichtspielen der neuen Saison zwei Treffer und ein Assist in zwei Einsätzen auf seinem Konto. An die Österreicher ist der 1,94 Meter große Rechtsfuß noch bis 2026 gebunden.

Salzburg hat daher keine Eile, Sesko zu verkaufen und will den Youngster noch mindestens eine Saison im Klub halten. Das Preisschild für den slowenischen Nationalspieler liegt umgerechnet bei rund 65 Millionen Euro. Das Sturmtalent war in den zurückliegenden Wochen auch mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern und Newcastle United in Verbindung gebracht worden.