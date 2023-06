Hennings findet neuen Klub

Torjäger Rouwen Hennings wird in der kommenden Saison für den SV Sandhausen auflaufen. Der 35-Jährige kommt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf, wo er zuvor sechs Jahre spielte. In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer in 29 Einsätzen auf sechs Tore und vier Vorlagen.

Hennings sagt über den Wechsel: „Nach dem ersten Kontakt mit Teammanager Philipp Klingmann, den ich noch aus meiner Karlsruher Zeit kenne, konnten mich die Verantwortlichen in freundschaftlichen Gesprächen mit ihrer euphorischen Zielsetzung überzeugen. In der 3. Liga erwartet uns ein harter Kampf, dem wir uns stellen werden. Ich freue mich auf die Zeit beim SVS.“ Sportdirektor Matthias Imhof fügt an: „Rouwen wird uns im Sturm Durchschlagskraft verleihen und mit seiner Routine und Abgeklärtheit die Mannschaft führen können.“

