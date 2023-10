Nächste gute Nachricht für Frimpong

Jeremie Frimpongs Woche hat ein weiteres Highlight vorzuweisen. Ronald Koeman hat den Außenverteidiger von Bayer Leverkusen zurück in den Kreis der niederländischen Nationalmannschaft geholt, nachdem er bei den September-Länderspielen noch unberücksichtigt blieb.

Das war „eine Arte Bestrafung“, so der Bondscoach, dafür, dass Frimpong im Sommer auf die U21-EM verzichtet hatte. Nun wird der 22-Jährige begnadigt. Am Dienstag hatte Frimpong seinen Vertrag in Leverkusen bis 2028 verlängert und am Donnerstag beim 2:1-Sieg bei Molde FK ein Tor in der Europa League erzielt.