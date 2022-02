Bericht: United plant Tielemans-Transfer

„Youri ist in einem Alter und in einem Stadium seines Vertrags, in dem er sicherstellen muss, dass er jede Option in Betracht zieht. Ich würde es lieben, ihn weiter hier in Leicester zu sehen, aber ich verstehe, dass eine Karriere sehr kurz ist“, gab sich Leicester City-Coach Brendan Rodgers in Sachen Youri Tielemans zuletzt wenig optimistisch. Manchester United will offenbar ernst machen.

Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, ist Tielemans in Manchester der Wunschspieler für das Mittelfeld. Demnach wollte der Rekordmeister bereits im vergangenen Jahr einen Mann für die Zentrale verpflichten und zeigte bereits damals gesteigertes Interesse am 24-jährigen Belgier. Schlussendlich wurde das Transferbudget aber in Jadon Sancho (21) und Cristiano Ronaldo (37) investiert.

Im kommenden Sommer soll verpasstes nachgeholt werden. Und wie Rodgers bereits durchscheinen lässt, stehen die Chancen in diesem Jahr deutlich besser. Tielemans steht in Leicester nur noch bis 2023 unter Vertrag. Eine Vertragsverlängerung ist wohl kein Thema mehr. Der ‚Mirror‘ taxiert die Ablöse auf umgerechnet 47 Millionen Euro.