Neuer Trainer: Geraerts übernimmt kriselndes Schalke

Karel Geraerts ist der neue Trainer, der den freien Fall des FC Schalke 04 abwenden soll. Wie die Königsblauen vermelden, unterschreibt der Belgier einen Vertrag bis 2025. Geraerts erhält nun in der anstehenden Länderspielpause die Gelegenheit, sich schnellstmöglich beim kriselnden Klub einzuarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell brennt sportlich der Baum: Am Wochenende unterlag S04 im Duell der Absteiger Hertha BSC mit 1:2. Der Ruhrpottklub kassierte damit die sechste Niederlage im neunten Spiel und liegt mit nur sieben Punkten auf dem Relegationsplatz.

Lese-Tipp

Zahlreiche Topklubs heiß auf Schalkes Ouédraogo?

Geraerts freut sich trotzdem auf seine neue Aufgabe: „Zuallererst möchte ich mich bei Peter Knäbel und André Hechelmann für das Vertrauen bedanken. Es hat großen Spaß gemacht, mit zwei Fußballern über Lösungen, Ideen und Vorstellungen zu sprechen, wie wir Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Ich habe unheimlich Lust auf diese Herausforderung und möchte gerade die Länderspielpause dafür nutzen, um mich möglichst schnell auf Schalke einzuleben und intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Sportvorstand Peter Knäbel blickt zuversichtlich auf die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Karel Geraerts unsere absolute Wunschlösung für Schalke 04 gewinnen konnten. In den vergangenen zwei Wochen haben André und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchte Profil zu finden. Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist. Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Chef-Trainer wünschen.“

Geraerts machte sich international einen Namen bei seiner vorherigen Station in Belgien bei Union Saint-Gilloise. Dort coachte der 41-Jährige das Team um Neu-Leverkusener Victor Boniface zur belgischen Vizemeisterschaft sowie ins Viertelfinale der Europa League, wo am Ende gegen die Werkself Schluss war. Auf Schalke ewartet Geraerts nun der knallharte Abstiegskampf.