Eberl bestätigt: Bayer bei Stanisic chancenlos

Bayerns Sportvorstand Max Eberl macht ein weiteres Mal klar, dass sich Ligarivale Bayer Leverkusen eine feste Verpflichtung von Josip Stanisic (24) abschminken kann. „Er wird bei uns eine wichtige Rolle spielen“, deutet der 50-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ an, fest mit dem kroatischen Leihrückkehrer zu planen.

Stanisic verbrachte die abgelaufene Spielzeit beim Deutschen Meister aus Leverkusen. Kam der flexible Verteidiger unter Xabi Alonso in der Hinrunde noch sporadisch zum Einsatz, stand er im Verlauf der zweiten Saisonhälfte immer häufiger in der ersten Elf. Gerne hätte Bayer den 17-fachen Nationalspieler dauerhaft an Bord gehalten. Stanisic wird aber nach München zurückkehren, wo er bis 2026 unter Vertrag steht.