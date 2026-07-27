Ilkay Gündogan würde seine Karriere gerne bei Galatasaray fortsetzen. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 35-Jährige: „Stand jetzt würde ich gerne weitermachen, auch gerne bei Gala, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Aber das hängt auch von sehr vielen Variablen ab.“ Sein Vertrag beim türkischen Meister läuft noch bis 2027.

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Eine Rückkehr zum 1. FC Nürnberg schließt Gündogan für die Zukunft derweil nicht aus. „Ich habe nach wie vor einen sehr engen Draht nach Nürnberg“, betont der ehemalige DFB-Kapitän. Zwar sei er „nicht unbedingt scharf drauf, nochmal in der 2. Liga zu spielen“, grundsätzlich könne er sich aber eine Rückkehr „in welcher Rolle auch immer“ vorstellen. Zwischen 2009 und 2011 gelang Gündogan beim Club der Durchbruch im Profifußball.