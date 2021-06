Bremen schnappt sich Bayerns Mai

Fortuna Düsseldorf, der FC Schalke 04, der Hamburger SV, der FC Basel, Vitesse Arnheim und Klubs aus Spanien – sie alle klopften bei Lars Lukas Mai an. Das Rennen um den U21-Europameister macht nun aber offenbar der SV Werder Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der Wechsel des 21-Jährigen an die Weser so gut wie fix. Nur Details seien noch zu klären. Werder leiht Mai für eine Saison aus. Dessen Vertrag in München ist noch bis 2023 datiert.

An der Weser trifft Mai auf seinen bisherigen Übungsleiter. Die abgelaufene Saison verbrachte das Abwehr-Talent beim SV Darmstadt 98, genau wie Bremens neuer Trainer Markus Anfang.