Gladbachs Chance bei Itakura

Borussia Mönchengladbach liebäugelte im zurückliegenden Wintertransferfenster mit einer Rückkehr von Ko Itakura. Sportchef Rouven Schröder bestätigt entsprechende Gerüchte im ‚Sky‘-Interview: „Wir hätten ihn als Leihe eventuell bekommen können. Aber trotzdem, da spielt ein anderer eine Rolle. Ajax ist ambitioniert, er hat da eine wichtige Rolle als zentraler Abwehrspieler, als Sechser. Wir hätten ihn gerne genommen.“ (zitiert via ‚kicker‘)

Auch der VfL Wolfsburg bemühte sich kurz vor Toresschluss um Itakura, war sich mit dem japanischen Nationalspieler (39 Länderspiele) selbst sogar einig. Doch letztlich blieb das Objekt der Begierde bei Ajax.

Für den Sommer bleibt Itakura Thema in Gladbach, das berichtete zuletzt die ‚Bild‘. Voraussetzung für einen Deal wäre aber selbstredend der Klassenerhalt in der Bundesliga. Itakura steht noch bis 2029 bei Ajax unter Vertrag. Schröder holte ihn als Manager von Schalke 04 im Sommer 2021 erstmals nach Deutschland.