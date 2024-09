50-Millionen-Angebot für Galeno

Al Ittihad legt im Werben um Flügelspieler Galeno (26) nach. Einem Bericht von ‚A Bola‘ zufolge wird der zahlungskräftige Erstligist dem FC Porto im Verlauf des heutigen Montags 50 Millionen Euro für den Brasilianer in Aussicht stellen. Die zuvor offerierten 40 Millionen sollen die Portugiesen ausgeschlagen haben.

Galenos Arbeitspapier in Porto besitzt noch bis 2028 Gültigkeit. Es wird sich herausstellen, ob der Verein aus Riad am saudischen Deadline Day noch die gewünschte Verstärkung an Bord holen kann. Beim FC Arsenal ist Al Ittihad mit einem Angebot für Leandro Trossard (29) abgeblitzt.