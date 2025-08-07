Menü Suche
40 Millionen für Mateta?

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Jean-Phillipe Mateta im Trikot der französischen Nationalmannschaft @Maxppp

Jean-Philippe Mateta hat nicht nur in England einen Markt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, interessiert sich neben dem FC Liverpool auch Atalanta Bergamo für den 28-jährigen Franzosen. Dem Bericht zufolge verlangt Crystal Palace für den Angreifer derzeit 40 Millionen Euro.

Die Bergamasken sind noch auf der Suche nach einem Ersatz für Torschützenkönig Mateo Retegui (26), der sich für knapp 70 Millionen Al Qadsiah in Saudi-Arabien angeschlossen hat. Ein zweiter Kandidat für die Nachfolge ist Rodrigo Muniz vom FC Fulham. Der 24-jährige Brasilianer wäre laut der italienischen Sportzeitung für einen ähnlichen Preis zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
