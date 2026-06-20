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2. Bundesliga

Schnäppchen: Dresden holt Aufstiegsheld

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Simon Straudi treibt den Ball @Maxppp

Dynamo Dresden begrüßt voraussichtlich zeitnah einen neuen Rechtsverteidiger in den eigenen Reihen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Zweitligist vor der Verpflichtung von Simon Straudi steht. Der 27-Jährige werde in der kommenden Woche den Medizincheck absolvieren.

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Aktuell läuft Straudi für Energie Cottbus auf. Sein Vertrag dort verliert jedoch Ende des Monats die Gültigkeit, weshalb der Rechtsfuß ablösefrei nach Dresden wechselt. In Cottbus erkämpfte sich der Italiener in der vergangenen Saison einen Stammplatz und hatte so bedeutenden Anteil am Zweitliga-Aufstieg. Bei Dynamo winkt ihm ein Arbeitspapier bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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