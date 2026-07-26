Samuel Bamba (22) kehrt dem VfL Bochum wohl erneut den Rücken. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der Außenstürmer mit dem portugiesischen Erstligisten CS Marítimo über einen Wechsel einig ist. Die Verhandlungen mit Bochum laufen noch.

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Bamba, vor zwei Jahren von Borussia Dortmund verpflichtet, war in der vergangenen Saison an den niederländischen Zweitligisten Willem II verliehen (35 Einsätze, vier Scorerpunkte). Sein Vertrag in Bochum läuft nur noch bis 2027.