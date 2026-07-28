Schalkes Angebot an Leite

Der FC Schalke wollte für eine Zusammenarbeit mit Diogo Leite (27) offenbar an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt sowie ein Handgeld über 250.000 Euro stellte der Bundesliga-Aufsteiger dem ablösefreien Innenverteidiger in Aussicht, berichtet die ‚Sport Bild‘. Der Portugiese soll sich aber gegen einen Schalke-Wechsel entschieden haben.

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Die ‚Sport Bild‘ führt aus, dass die Königsblauen vereinsinternen eine Gehaltsobergrenze von 1,5 Millionen Euro festgelegt haben – für Leite wäre man also ans Maximum gegangen. Statt nach Gelsenkirchen verschlägt es den Linksfuß dem Bericht zufolge nach Spanien. Derweil hat S04 in Maximilian Wöber (28) schon eine Alternative an Bord geholt.