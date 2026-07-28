Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalkes Angebot an Leite

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
1 min.
Diego Leite für Union auf dem Feld @Maxppp

Der FC Schalke wollte für eine Zusammenarbeit mit Diogo Leite (27) offenbar an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt sowie ein Handgeld über 250.000 Euro stellte der Bundesliga-Aufsteiger dem ablösefreien Innenverteidiger in Aussicht, berichtet die ‚Sport Bild‘. Der Portugiese soll sich aber gegen einen Schalke-Wechsel entschieden haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport Bild‘ führt aus, dass die Königsblauen vereinsinternen eine Gehaltsobergrenze von 1,5 Millionen Euro festgelegt haben – für Leite wäre man also ans Maximum gegangen. Statt nach Gelsenkirchen verschlägt es den Linksfuß dem Bericht zufolge nach Spanien. Derweil hat S04 in Maximilian Wöber (28) schon eine Alternative an Bord geholt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Schalke 04
Diogo Leite

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Diogo Leite Diogo Leite
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert