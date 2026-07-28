Josko Gvardiol bleibt Manchester City erhalten. Wie die Skyblues mitteilen, hat der 24-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag um drei weitere Saisons bis 2031 verlängert. Dem Vernehmen nach geht die Unterschrift mit einer ordentlichen Gehaltssteigerung einher.

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Gvardiol war 2023 für 90 Millionen Euro von RB Leipzig nach Manchester gewechselt und hat seitdem wettbewerbsübergreifend 122 Pflichtspiele (23 Torbeteiligungen) für die Nordengländer bestritten. Fünf Titel gewann ManCity mit dem Linksfuß, darunter 2024 die englische Meisterschaft. Zwischenzeitlich zeigten dem Vernehmen nach der FC Bayern und Real Madrid interesse am Kroaten.