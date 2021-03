Köln: Zwei Gnadenspiele für Gisdol

Markus Gisdol sitzt beim 1. FC Köln vorerst fest im Sattel. In den kommenden beiden Partien werde der Trainer sicher an der Seitenlinie stehen, berichtet der ‚kicker‘ in seiner Printausgabe vom heutigen Montag.

Momentan belegt der FC den Relegationsrang. In den kommenden Wochen warten zunächst Champions League-Aspirant Wolfsburg und im Anschluss Abstiegskampf-Kontrahent Mainz 05. In Köln steht Gisdol seit geraumer Zeit in der Kritik.