Musah landet auf BVB-Radar

Borussia Dortmund ist auf ein Talent vom FC Valencia aufmerksam geworden. Mehrere spanische Medien berichten, dass sich der BVB bei den Fledermäusen über die Vertragskonditionen von Yunus Musah erkundigt hat. Im Testspiel zwischen beiden Klubs am vergangenen Montag (3:1) brillierte der 19-Jährige im Mittelfeld gegen die Schwarz-Gelben und weckte so die Aufmerksamkeit der Borussia.

Musah ist trotz seines jungen Alters seit zwei Jahren fester Bestandteil der Profis von Valencia und kann bereits 61 La Liga-Einsätze nachweisen. Darüber hinaus stehen in der Vita des gebürtigen New Yorkers 18 Länderspiele für die USA. An die Spanier ist der flexibel einsetzbare Rechtsfuß noch bis 2026 gebunden. Zwar liegt seine Ausstiegsklausel bei 100 Millionen Euro, doch Valencia soll dem Vernehmen nach ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein.