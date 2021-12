Arsenal-Knall: Suspendierter Aubameyang nicht mehr Kapitän

Große Aufruhr beim FC Arsenal um Pierre-Emerick Aubameyang: Wie die Gunners offiziell vermelden, wird dem 32-jährigen Mittelstürmer die Kapitänsbinde abgenommen. Zudem wird er auch für die kommende Premier League-Partie gegen West Ham United am morgigen Mittwoch (21 Uhr) suspendiert.

Auf die genauen Beweggründe geht der Londoner Klub nicht ein. Nur so viel: „Wir erwarten von allen unseren Spielern, dass sie sich an die Regeln und Standards halten, die wir alle festgelegt und vereinbart haben.“

Doppelter Verstoß

‚The Athletic‘ recherchierte zu dem Thema: Aubameyang soll am vergangenen Mittwoch seine Mutter in Frankreich besucht haben und später als verabredet bei seinem Klub eingetroffen sein. Außerdem verstieß er dem Bericht zufolge gegen das Corona-Protokoll. Als er sich am vergangenen Freitag zum Mannschaftstraining meldete, sei er wieder nach Hause geschickt worden.

Unklar ist nun, welche weitergehenden Folgen der Vorfall für Aubameyang hat. Trainer Mikel Arteta ist dafür bekannt, Spieler aufgrund disziplinarischer Verfehlungen auszusortieren. Wie der Baske nun mit Aubameyang weiterverfahren will, bleibt abzuwarten.