Maina kündigt Blitz-Comeback an

Linton Maina könnte dem 1. FC Köln schneller wieder zur Verfügung stehen als gedacht. Am Rande der Partie gegen die TSG Hoffenheim (2:2) am Samstag kündigte der Offensivspieler gegenüber ‚Sky‘ an: „Ich werde auch Sonntag und Montag auf dem Platz stehen. Der Plan ist, dass ich dann am Dienstag wieder mit der Mannschaft starte. Ich denke, dann bin ich auch fit für das nächste Spiel.“ Am Freitagabend (20:30 Uhr) treten die Domstädter beim FC Augsburg an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maina hatte sich Anfang des Monats im Training einen Rippenbruch zugezogen und fällt seitdem aus. Nach einer durchwachsenen Hinrunde hatte sich der 26-Jährige seit Jahresbeginn zu einem echten Leistungsträger entwickelt und vor seiner Verletzung drei Scorerpunkte in vier Spielen gesammelt.