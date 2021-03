Gehaltsgründe: Kein Platz mehr für Haraguchi?

Genki Haraguchi wird Hannover 96 wohl im Anschluss an die laufende Spielzeit verlassen. Als Gründe nennt der ‚kicker‘ neben der sportlichen Perspektive vor allem Gehaltsfragen. Momentan verdient der Japaner in der niedersächsischen Landeshauptstadt jährlich rund 1,2 Millionen Euro, dem Bericht zufolge soll die Gehaltsgrenze im voraussichtlich dritten Zweitligajahr in Folge bei maximal 400.000 Euro pro Jahr liegen. Schwierig vorstellbar, dass man sich angesichts solcher Differenzen auf einen gemeinsamen Nenner einigt.

Haraguchi ist in Hannover Leistungsträger. In jedem Saisonspiel stand der Japaner bisher in der Startelf. Fünf Tore und sechs Vorlagen sind ihm bereits gelungen. Seine Leistungen haben ebenso wie die Tatsache, dass der Offensivspieler im Sommer ohne Vertrag dasteht, einige Erstligisten auf den Plan gerufen. Im Winter hatte der 1. FC Köln beim 29-Jährigen vorgefühlt.