Pereira wechselt nach Saudi-Arabien

Der Wechsel von Matheus Pereira zu Al-Hilal Riad ist in trockenen Tüchern. West Bromwich Albion hat den Abschied des Brasilianers verkündet. Für die Baggies lief der trickreiche Offensivspieler in 77 Partien auf, dabei erzielte er in zwei Spielzeiten 20 Tore. Zur Transfersumme und zur Vertragslaufzeit wurden bisher keine Angaben gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

2019 war Pereira für eine Ablöse von acht Millionen Euro von Sporting Lissabon zum englischen Klub gekommen. Nun zieht der 25-jährige Flügelspieler nach Saudi-Arabien weiter. Interesse gab es Berichten zufolge in den vergangenen Monaten auch aus der Bundesliga und von anderen Premier League-Vereinen.