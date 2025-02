RB-Vereinslegenden vor ungewisser Zukunft

Während die Mannschaft von RB Leipzig in dieser Saison noch um den erneuten Einzug in die Champions League kämpft und im DFB-Pokal noch eine Titelchance besteht, planen die Bosse im Hintergrund bereits die neue Spielzeit. Dabei gibt es für Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und sein Team einige wichtige Entscheidungen zu treffen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Kader des Dosenklubs in den kommenden zwei bis drei Transferperioden umgebaut werden und ein neues Gesicht erhalten. Die bisherigen Aushängeschilder kommen – entgegen der früher definierten Vereinsphilosophie – deutlich in die Jahre. Was geschieht also mit den Vereinslegenden?

Aushängeschilder des Klubs

Dem Bericht zufolge kommen sowohl Peter Gulácsi (34) als auch Kevin Kampl (34) und Yusuf Poulsen (30) auf den Prüfstand. Die Frage ist, ob das jeweilige Leistungsvermögen noch zu den Ambitionen des Klubs passt. Alle drei stehen bei RB noch bis 2026 unter Vertrag.

Zusammen kommt das Trio auf 988 Pflichtspieleinsätze für den Klub und verkörpert RB wie sonst kein Spieler. Alle drei eint aber auch, dass für sie in diesem Sommer keine allzu großen Ablösesummen zu erwarten wären. Laut der ‚Bild‘ sollen Gulácsi, Kampl und Poulsen daher mit auslaufenden Verträgen in die neue Saison gehen.

Falls einer der drei Führungsspieler jedoch eine neue Herausforderung anstrebe, sei man bei den Sachsen offen für einen Abgang. Dies könnte insbesondere für den ungarischen Keeper gelten, der zwar in dieser Spielzeit zu den besten Schlussmännern der Liga gehört, aber spätestens ab dem Sommer seinem deutlich jüngeren Konkurrenten Maarten Vandevoordt (22) Platz machen soll.

Weiteres Duo auf dem Prüfstand

Neben den Routiniers stehen auch die beiden Mittelfeldmotoren Xaver Schlager (27) und Amadou Haidara (27) vor einer ungewissen Zukunft. Ebenfalls mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet sind beide aktuell weit von ihrem spielerischen Potenzial entfernt und stehen zur Diskussion.

Während der Österreicher immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird, spielerisch aber über jeden Zweifel erhaben ist, soll RB bei Haidara skeptischer sein. Nach der Saison steht ein Zukunftsgespräch mit dem Malier an, der mit 212 Einsätzen ebenfalls zu den Urgesteinen des Klubs zählt. Eine Tendenz gebe es bislang nicht. Schlager gilt als Kandidat für eine Verlängerung.