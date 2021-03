Real befasst sich mit Mahrez

Mit 18 Treffern ist Karim Benzema der mit Abstand torgefährlichste Akteur bei Real Madrid. Zweitbester Schütze des Teams von Zinedine Zidane ist Defensivanker Casemiro mit sechs Treffern. Damit hat der Brasilianer mehr Treffer auf dem Konto als Marco Asensio, Rodrygo und Lucas Vázquez zusammen. In der Offensive der Königlichen fehlt es in der Breite schlichtweg an Qualität.

Abhilfe schaffen könnte Riyad Mahrez von Manchester City. Wie FT erfuhr, befindet sich der 30-Jährige auf Reals Schattenliste als potenzielles Transferziel für den Sommer. Die Formkurve des Flügelspielers zeigte mit vier Torbeteiligungen in den vergangenen fünf Ligaspielen zuletzt deutlich nach oben.

Der im Sommer 2018 von Leicester City gekommene Linksfuß bestätigt auch in seiner dritten Saison bei den Citizens seine Leistungen auf höchsten Niveau. Das eigene Offensivpersonal hingegen scheint Reals galaktischen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Bezüglich eines Wechsels treten die Spanier in Manchester allerdings keine offenen Türen ein.

Guardiola schwärmt

„Die letzten Spiele von Mahrez waren außergewöhnlich. Er hat wirklich gut gespielt. Er hat eine besondere Qualität“, sagte City-Trainer Pep Guardiola kürzlich, „er ist ein Spieler, der auf dem Platz tanzt. Er verliert während des Spiels keine Bälle. Riyad macht den zusätzlichen Pass, den wir brauchen. Er zieht die Gegner auf sich und macht dann einen Pass nach hinten.“

Mit 35 Saisoneinsätzen, 27 davon in der Startelf, ist der dribbelstarke Algerier ein wichtiger Faktor im Guardiola-Team. Zudem besitzt Mahrez im Etihad noch einen bis 2023 gültigen Vertrag, Real müsste also ordentlich pokern, um seinen Wunsch erfüllt zu bekommen.