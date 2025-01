Transfer-Duell zwischen Leipzig & Frankfurt?

Der Deal von Noah Okafor war eigentlich schon durch, doch der Schweizer fiel durch den Medizincheck. Also geht die Suche von RB Leipzig nach einem Spieler, der in der Offensive sofort weiterhelfen kann, weiter. Und während für Okafor eine Kaufoption von 25 Millionen Euro angedacht war, könnte der neue Kandidat RB wesentlich günstiger kommen.

Das dänische Portal ‚bold.dk‘ berichtet, dass Leipzig Mathias Kvistgaarden von Bröndby IF schon für den Winter auf dem Zettel hat. Der dänische Erstligist soll zehn Millionen für die Dienste des 22-jährigen Mittelstürmers fordern, auf den auch Eintracht Frankfurt ein Auge geworfen hat.

Vertraglich ist Kvistgaarden, der aus der Jugend seines aktuellen Klubs stammt, noch bis 2027 an Bröndby gebunden. Dort macht der dänische U21-Nationalspieler in dieser Saison mit zehn Toren und vier Vorlagen in den ersten 17 Ligaspielen auf sich aufmerksam. Der Angreifer kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln agieren und brächte damit ebenjene Flexibilität mit, die auch Okafor gehabt hätte.