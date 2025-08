Newcastle verpflichtet Ramsdale

Torhüter Aaron Ramsdale vom FC Southampton schließt sich per Leihe Newcastle United an. Dem Vernehmen nach zahlen die Magpies eine hohe Leihgebühr und verfügen zudem über eine Kaufoption. In Newcastle soll der 27-Jährige den Stammtorhüter Nick Pope (33) herausfordern. Somit bleibt der Engländer der Premier League trotz des Abstiegs der Saints erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Pope und Ramsdale stehen bei den Magpies mit Odysseas Vlachodimos (31), Martin Dubravka (36) und Mark Gillespie (33) noch drei weitere Keeper auf der Gehaltsliste. Für Southampton stand Ramsdale nur ein Jahr lang zwischen den Pfosten, nachdem er im vergangenen Sommer für umgerechnet rund 28,8 Millionen Euro vom FC Arsenal gekommen war.