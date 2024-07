Geis verlässt Nürnberg

Johannes Geis bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg ab. Wie der Zweitligist mitteilt, hat man sich mit dem 30-jährigen Sechser auf eine Auflösung des ursprünglich noch bis 2025 gültigen Vertrags geeinigt. Geis war 2019 ablösefrei vom 1. FC Köln gekommen und bestritt 142 Partien für den Club.

Unter der Anzeige geht's weiter

In jungen Jahren galt der Stratege als eines der größten Talente des Landes, spielte mit Schalke 04 und dem FC Sevilla auch international, etablierte sich dann aber doch nicht auf allerhöchstem Niveau. Wie es nun für Geis weitergeht, ist noch unklar. Geis sagt: „Ich war zum Glück nie ernsthaft verletzt und bin fit wie nie zuvor. Deshalb möchte ich in Ruhe nach einem neuen Verein suchen, bei dem ich all meine Erfahrung und meine Stärken einbringen kann. Ich danke dem Club, dass ich bis dahin weiter bei der U23 trainieren kann und somit bei einem neuen Verein direkt voll einsteigen kann.“