HSV: David zum Ligarivalen?

Jonas David (23) könnte innerhalb der zweiten Liga wechseln. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist Hansa Rostock an den Diensten des Innenverteidigers interessiert. Der Ostseeklub würde David gerne ausleihen. Seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag müsste der Rechtsfuß dafür zunächst beim HSV verlängern.

Dass Hansa den Zuschlag erhält, ist aber gut möglich. Beim HSV jedenfalls hat David kaum noch eine Perspektive, ist in der neuen Saison noch ohne Pflichtspielminute. In der vergangenen Spielzeit stand der gebürtige Hamburger noch regelmäßig in Tim Walters Startformation. Rostock will David als Ersatz für den verletzten Oliver Hüsing (30) an Bord holen.