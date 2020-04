BVB: Balerdi-Aus im Sommer?

Allein die Ablösezahlung von 15,5 Millionen Euro an die Boca Juniors weckte riesige Erwartungen an Leonardo Balerdi. Lucien Favre sieht in dem 21-Jährigen aber weitaus weniger Potenzial als die Scoutingabteilung, die den Transfer vor rund einem Jahr vorgeschlagen hatte. Um den Schaden zu minimieren, könnte nun bereits der Abschied anstehen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der Youngster in Dortmund vor dem Aus, sollte Favre den Schwarz-Gelben als Coach erhalten bleiben. Unter dem Cheftrainer kam Balerdi bislang nur zu zwei Kurz-Einwechslungen – beim Spielstand von 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf sowie beim 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Slavia Prag.

Ein denkbares Szenario könnte eine Ausleihe sein. Immerhin seht der zweifache argentinische Nationalspieler in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Die Verletzung von Dan-Axel Zagadou, dessen Knie im Training in Mitleidenschaft gezogen wurde und der laut offiziellen Angaben über „mehrere Wochen“ ausfallen wird, könnte derweil für Balerdi mehr Einsatzzeit bedeuten. Die vakante Position in der Dreierkette wird aber zunächst wohl Manuel Akanji füllen.