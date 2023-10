Citys Matchwinner Doku: Das einstige Super-Talent liefert endlich

Schon im zarten Alter von 18 Jahren feierte Jérémy Doku sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft. Kurz darauf ging es für den so vielversprechenden Youngster für die stattliche Ablöse von 26 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu Stade Rennes. Die darauffolgenden Jahre verliefen dann allerdings nicht den hohen Erwartungen entsprechend.

Schmale neun Treffer erzielte Doku in den zurückliegenden drei Jahren für die Franzosen. In seinem letzten Jahr gelangen ihm dann immerhin sechs Tore für die Bretonen. Trotzdem: Auf den ersten Blick schien die 60 Millionen Euro schwere Ablöse, die Manchester City in diesem Sommer für den 21-Jährigen auf den Tisch legte, doch ein gewagtes Investment. Schließlich waren Dokus Zahlen überschaubar, die Entwicklung stockte und er war nicht zuletzt viel verletzt.

Dokus Gala-Vorstellung

Es zeichnet sich aber zunehmend ab, dass sich Citys kostspielige Verpflichtung ausgezahlt hat. Beim gestrigen 3:1-Auswärtssieg in der Champions League gegen RB Leipzig brachte Doku die Skyblues nach seiner Einwechslung in der 72. Minute auf die Siegerstraße. Zunächst legte er nach sehenswertem Dribbling Julián Álvarez‘ (23) Treffer zum 2:1 auf. Citys drittes Tor erzielte er nach einem blitzsauberen Konter selbst.

Doku bringt Qualitäten mit, die dem Kader der Citizens zuvor fehlten. Mit unheimlicher Explosivität gesegnet, genießt er auf den offensiven Außenbahnen ein Alleinstellungsmerkmal im Kader des Triple-Siegers. Auch deshalb durfte Doku seit seiner Ankunft in vier von fünf Ligaspielen von Beginn an ran. Dieses Vertrauen dankt Doku seinem Trainer Pep Guardiola bislang mit guten Auftritten.

Beeindruckende Stats

Und auch Zahlen belegen Dokus großen Impact: In der Kategorie erwartete Torvorlagen zählt der Rechtsfuß laut dem Statistikportal ‚fbref.com‘ europaweit zu den besten zwei Prozent, in der Rubrik abgeschlossene Dribblings ist Doku sogar besser als 99 Prozent aller Flügelspieler der Vergleichsgruppe.

Doku hat der Schritt zu einem Topklub augenscheinlich gutgetan. In Guardiolas balldominanten Spiel kommen die Qualitäten des 16-fachen Nationalspielers bislang wunderbar zur Geltung. Das einst so vielversprechende Juwel – es scheint, als käme es nun nach gewisser Anlaufzeit endlich zur Entfaltung.