Längere Pause: Bayer verkündet Wirtz-Diagnose

Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen für längere Zeit fehlen. Wie der Deutsche Meister verkündet, hat sich der 21-Jährige eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das hat eine MRT-Untersuchung ergeben.

Wirtz wird mit der Verletzung für mehrere Wochen ausfallen, so die Prognose in der Leverkusener Klubmitteilung. Der Edeltechniker verletzte sich beim 0:2 am Wochenende gegen Werder Bremen nach einem Foul von Mitchell Weiser.

Florian #Wirtz wird mit einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen ausfallen. Gute Besserung und komm noch stärker zurück, Flo! 💪#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/10PhlAygN6 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 10, 2025

„Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen. Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird“, erklärt Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.