FC Bayern: Die Musiala-Diagnose ist da

Leichtes Aufatmen beim FC Bayern. Jamal Musiala steht dem Rekordmeister nur mehr oder weniger kurzzeitig nicht zur Verfügung. Informationen der ‚Bild‘ zufolge hat sich der 20-Jährige in der gestrigen Champions League-Partie gegen Galatasaray (2:1) lediglich einen „leichten Muskelfaserriss“ zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Säbener Straße rechne man mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen. Für die Münchner eine verkraftbare Diagnose. Musiala wird dem Bundesligaprimus, sollte die Verletzung nach Plan verheilen, also nur gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Wochenende (Samstag, 15:30 Uhr) fehlen.

Lese-Tipp

Transferpläne: Bayern-Klartext zu Eberl & Wirtz

Bitter aus DFB-Sicht: Dafür wird Musiala die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (18. November) und Österreich (21. November) verpassen. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss also umplanen.