Kovac-Assi verlässt den BVB

von David Hamza
Alex Clapham instruiert Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck @Maxppp

Alex Clapham beendet das Kapitel Borussia Dortmund. Der 36-jährige Co-Trainer von Niko Kovac, beim BVB für die Standards zuständig, teilt via LinkedIn mit: „Es waren unglaubliche 18 Monate in diesem besonderen Klub. Ich kann meinen Kollegen nicht genug für die Erinnerungen danken.“

Clapham kam im Sommer 2024 nach Dortmund, assistierte damals zunächst unter Nuri Sahin. Zuvor hatte der Engländer unter anderem für den FC Genua, Vasco da Gama und den FC Southampton gearbeitet. Wo es für Clapham jetzt weitergeht, ist noch nicht durchgesickert.

